India: Sheikh Hasina accusata di genocidio e crimini contro l'umanità

15 Agosto 2024_ Sheikh Hasina, ex Primo Ministro del Bangladesh, è stata accusata di genocidio e crimini contro l'umanità in seguito a una denuncia presentata all'International Crimes Tribunal. La denuncia è stata sporta dal padre di un ragazzo ucciso dalla polizia durante una protesta contro il governo di Hasina, avvenuta il 5 agosto. L'accusa si riferisce a eventi violenti che hanno causato oltre 560 morti in Bangladesh, scaturiti da un movimento studentesco contro un controverso sistema di riservazione nei posti di lavoro. La fonte di questa notizia è The Asian Age. L'International Crimes Tribunal è stato istituito per perseguire i crimini commessi durante la Guerra di Liberazione del Bangladesh nel 1971.