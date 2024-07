India: Si Nonna's porta il sapore di Napoli a Surat

27 Luglio 2024_ Surat accoglie il primo ristorante Si Nonna's, famoso per le sue autentiche pizze napoletane a lievitazione naturale. Questo nuovo locale rappresenta un importante passo per portare l'eccellenza culinaria italiana nel cuore del Gujarat. Ayush Jatia, fondatore di Si Nonna's, ha espresso entusiasmo per l'apertura, promettendo un'esperienza gastronomica che ricorda Napoli. Il menu include pizze, panuozzi e dolci tipici italiani come il Tiramisu e il gelato, tutti preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. La notizia è riportata da hospitalitynews.in. Si Nonna's si propone di diventare un punto di riferimento per gli amanti della pizza in India, celebrando la tradizione culinaria italiana.