India: Si Nonna's porta la pizza napoletana a Bangalore

02 Agosto 2024_ Si Nonna's, il pioniere della pizza napoletana autentica, ha aperto un nuovo ristorante a Bangalore, unendo la tradizione italiana con il palato moderno della città. Situato nel quartiere JP Nagar, il locale offre un'atmosfera accogliente e una varietà di piatti, tra cui le celebri Sourdough Pizzas e dolci tipici come il Tiramisu e il Gelato. Ayush Jatia, fondatore di Si Nonna's, ha espresso entusiasmo per l'introduzione della cucina napoletana a Bangalore, promettendo ingredienti freschi e di alta qualità. La notizia è riportata da hospitalitynews.in. Si Nonna's si distingue come il primo ristorante indiano dedicato alla pizza a lievitazione naturale, contribuendo a diffondere la cultura gastronomica italiana in India.