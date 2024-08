India: Sitharaman e Das sollecitano le banche a migliorare la raccolta di depositi e il credito

10 Agosto 2024_ La Ministra delle Finanze indiana, Nirmala Sitharaman, ha esortato le banche a concentrarsi maggiormente sulla raccolta di depositi e sul prestito a chi ha bisogno di fondi, definendo il deposito e il credito come due ruote che devono funzionare in modo equilibrato. Durante una conferenza stampa, il Governatore della Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, ha sottolineato che attualmente esiste un divario significativo tra i tassi di interesse sui depositi e quelli sui prestiti. Sitharaman ha annunciato incontri futuri con le banche per discutere l'importanza di rendere i depositi più attraenti per i clienti. La fonte di queste informazioni è The Hindu Business Line. Inoltre, Das ha informato che il trading di obbligazioni verdi sovrane inizierà presto presso il Centro Finanziario Internazionale in Gujarat, un'iniziativa che mira a raccogliere fondi per progetti ecologici.