India: Sondaggio evidenzia la continuità del governo Modi con avvertimenti

26 Agosto 2024_ L'ultimo sondaggio biannuale ha rivelato un desiderio di continuità nel governo del Primo Ministro Narendra Modi, sebbene con alcune riserve, mentre Rahul Gandhi consolida i suoi progressi. Il sondaggio ha mostrato che il BJP, il partito di Modi, non ha ottenuto la maggioranza assoluta nella Lok Sabha, costringendolo a cercare alleanze per governare. Nonostante il calo della popolarità di Modi rispetto ai sondaggi precedenti, il 58,6% degli intervistati ha valutato la sua performance come buona o eccezionale. La fonte di queste informazioni è indiatoday.in. Con le elezioni statali in arrivo, il governo di Modi deve affrontare sfide significative, in particolare riguardo all'economia e alla disoccupazione, per mantenere il supporto degli elettori.