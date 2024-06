India: Stalin chiede censimento basato sulle caste

26 Giugno 2024_ Il Primo Ministro del Tamil Nadu, M K Stalin, ha sollecitato il Primo Ministro Narendra Modi a integrare un censimento basato sulle caste con il censimento decennale nazionale. Stalin ha sottolineato la necessità di dati socio-economici aggiornati per aiutare le comunità svantaggiate e garantire uno sviluppo equo. Ha ricordato che l'ultimo censimento delle caste risale al 1931 e che dati contemporanei sono cruciali per formulare politiche efficaci. L'Assemblea Legislativa del Tamil Nadu ha sostenuto questa richiesta con una risoluzione unanime. Lo riporta The Free Press Journal. La risoluzione e i documenti di supporto sono stati inviati all'Ufficio del Primo Ministro per un'attenzione immediata.