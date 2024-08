India: Storica vittoria dell'hockey indiano contro l'Australia alle Olimpiadi di Parigi

02 Agosto 2024_ La squadra di hockey indiana ha fatto la storia, battendo l'Australia 3-2 nel suo ultimo match del girone alle Olimpiadi di Parigi, segnando la prima vittoria contro gli australiani in questa competizione dal 1972. L'India ha dominato il match, con Abhishek e il capitano Harmanpreet Singh che hanno segnato i gol decisivi, mentre la difesa ha mantenuto la calma nei momenti cruciali. Questa vittoria rappresenta un importante passo per la squadra indiana, che ha già conquistato una medaglia di bronzo in queste Olimpiadi e si prepara per i quarti di finale. La notizia è riportata da Hindustan Times. L'India, che ha una lunga tradizione nell'hockey, ha subito pesanti sconfitte contro l'Australia in passato, rendendo questa vittoria ancora più significativa per i tifosi.