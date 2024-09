04 Settembre 2024_ Gli atleti paralimpici indiani hanno ottenuto il loro miglior risultato di sempre alle Paralimpiadi, conquistando tre medaglie d'oro, sette d'argento e dieci di bronzo. Questo straordinario successo ha sollevato interrogativi su quanto venga fatto per supportare gli atleti paralimpici nel paese. La notizia arriva in un momento in cui l'attenzione è rivolta anche alle sfide affrontate dalle donne nel cinema malayalam, come evidenziato dal rapporto della Commissione K Hema. La fonte di questa informazione è indianexpress.com. Gli atleti paralimpici rappresentano una parte fondamentale dello sport in India, dimostrando resilienza e talento nonostante le difficoltà.