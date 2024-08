India: Sukhendu Shekhar Ray convocato dalla polizia di Kolkata per diffamazione su omicidio di medico

18 Agosto 2024_ La polizia di Kolkata ha convocato il deputato del Trinamool Congress, Sukhendu Shekhar Ray, per presunta diffusione di informazioni errate riguardo al brutale omicidio di una giovane dottoressa. Ray aveva affermato che un'unità cinofila era stata inviata sulla scena del crimine tre giorni dopo il ritrovamento del corpo, ma la polizia ha smentito questa informazione. La convocazione segue altre notifiche inviate a figure pubbliche, tra cui l'attrice Locket Chatterjee e due medici, per la diffusione di notizie false. La fonte di questa notizia è il sito di notizie सन्मार्ग. L'omicidio ha suscitato indignazione pubblica e proteste in tutta l'India, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza delle donne nel Paese.