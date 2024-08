India: Tata Electronics avvia la costruzione di un impianto di chip in Assam

03 Agosto 2024_ Tata Electronics ha inaugurato la costruzione di un impianto di assemblaggio e test di chip a Jagiroad, Assam, con un investimento di 27.000 crore di rupie, previsto per il 2025. Il presidente di Tata Sons, N Chandrasekaran, ha dichiarato che l'impianto genererà 15.000 posti di lavoro diretti e tra 11.000 e 13.000 indiretti. Circa 1.000 talenti locali sono già stati assunti e stanno ricevendo formazione in diverse strutture in India. Il progetto è visto come un'opportunità per potenziare l'ecosistema tecnologico della regione, come riportato da The Asian Age. L'impianto si concentrerà su settori come l'automotive e l'intelligenza artificiale, contribuendo allo sviluppo economico dell'Assam.