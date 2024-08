India: Terribili frane in Kerala causano oltre 400 morti e allerta nazionale

10 Agosto 2024_ Le frane verificatesi nel distretto di Wayanad, Kerala, a causa di forti piogge, hanno provocato più di 400 morti e numerosi dispersi. Il Primo Ministro Narendra Modi visiterà la regione per valutare le operazioni di soccorso e riabilitazione in corso. La richiesta di dichiarare le frane come disastro nazionale è stata avanzata dal leader dell'opposizione Rahul Gandhi, ma la legislazione attuale non prevede tale classificazione. La fonte di questa notizia è Vartha Bharathi. Le frane hanno colpito diversi villaggi, tra cui Punjirimattom e Meppadi, evidenziando la vulnerabilità della regione a eventi naturali estremi.