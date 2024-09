India: The Darzi Group lancia il tessuto esclusivo 10 Mil Mil di Ermenegildo Zegna

18 Settembre 2024_ The Darzi Group, uno dei principali marchi di moda maschile di lusso in India, ha recentemente presentato il lancio esclusivo...

18 Settembre 2024_ The Darzi Group, uno dei principali marchi di moda maschile di lusso in India, ha recentemente presentato il lancio esclusivo della serie di tessuti limitati 10 Mil Mil di Ermenegildo Zegna presso il Taj Mansingh Hotel di New Delhi. Questo evento ha segnato un nuovo traguardo nella tradizione di eccellenza sartoriale del marchio, presentando uno dei tessuti più pregiati mai realizzati dall'iconico produttore italiano. L'evento ha visto la partecipazione di personalità di spicco, tra cui l'Ambasciatore italiano in India, Antonio Bartoli, e il Direttore della Divisione DEA di Ermenegildo Zegna, Alessio Ferracin. La Darzi Group continua a stabilire nuovi standard nella moda su misura, offrendo ai propri clienti un'esperienza di lusso senza pari, come riportato da 24x7newsworld.com. Questa collaborazione con Zegna sottolinea l'importanza della tradizione italiana nel settore della moda e il suo impatto significativo anche in India.