India: Titagarh Rail Systems punta sull'export con il supporto della sua filiale italiana

9 Luglio 2024_ Titagarh Rail Systems, il più grande produttore indiano di vagoni merci, sta esplorando il mercato dell'export per espandere la sua presenza nel segmento globale dei treni passeggeri. La società di Kolkata ha già una presenza in Europa grazie alla sua filiale italiana, Titagarh Firema, che produce carrozze passeggeri e metro. Ora, l'azienda mira a esportare prodotti 'Make in India' in tutto il mondo. Prithish Chowdhary, Vice Direttore Generale di Titagarh Rail Systems, ha sottolineato il potenziale di crescita nel mercato dell'export, specialmente per i sistemi ferroviari passeggeri. Lo riporta businessupturn.com. La società sta completando un prototipo per un convertitore per la metropolitana di Roma, segnando la prima volta che un tale elemento tecnologico viene prodotto in India e installato in un sistema ferroviario europeo.