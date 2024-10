India: Tod's celebra l'arte italiana e indiana con la nuova collezione di Rahul Mishra

01 Ottobre 2024_ Tod's, il prestigioso marchio di lusso italiano, ha lanciato una nuova collezione in collaborazione con il designer indiano Rahul Mishra, unendo l'eleganza italiana con l'artigianato indiano. La collezione include pezzi iconici come le scarpe Gommino e la Di Bag, arricchiti da ricami floreali realizzati con tecniche tradizionali indiane. Questo progetto offre un'opportunità unica per gli artigiani indiani di collaborare con i maestri artigiani di Tod's nella regione delle Marche, creando collezioni capsule che celebrano la fusione di culture. La notizia è riportata da luxuryfacts.com, evidenziando come questa iniziativa rappresenti un dialogo affascinante tra tradizione e modernità. La collezione non solo esalta il patrimonio culturale di entrambi i Paesi, ma ridefinisce anche il concetto di lusso contemporaneo.