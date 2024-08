India: Tragico incidente al tempio di Siddheshwar in Bihar

12 Agosto 2024_ Un grave incidente si è verificato al tempio di Siddheshwar, situato a Jahangabad-Makhdumpur, Bihar, dove si è registrata una fuga di persone che ha causato la morte di sette individui e numerosi feriti. La tragedia è avvenuta durante le celebrazioni religiose, quando la folla si è spinta in modo incontrollato, portando a una situazione di panico. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell'incidente e hanno avviato operazioni di soccorso per assistere i feriti. La notizia è stata riportata da Sanmarg. Il tempio di Siddheshwar è un importante luogo di culto per i devoti locali, e l'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza durante eventi affollati.