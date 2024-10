07 Ottobre 2024_ Un evento aereo tenutosi il 6 ottobre a Chennai per celebrare il 92° anniversario dell'Indian Air Force si è trasformato in un incubo, con cinque morti e numerosi feriti a causa di una folla di oltre 1,2 milioni di persone. La situazione è degenerata quando, al termine dello spettacolo, la massa ha cercato di lasciare l'area contemporaneamente, causando congestione e panico. Le autorità locali non erano preparate a gestire l'enorme afflusso, portando a una serie di incidenti e a un alto numero di persone ricoverate per disidratazione e stress. La fonte di queste informazioni è The Hindu. Questo evento, il primo del suo genere a Chennai in oltre vent'anni, ha attirato l'attenzione per la sua straordinaria partecipazione, ma ha messo in evidenza la necessità di una migliore pianificazione per eventi di massa.