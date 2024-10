India: Tre produttori indiani partecipano all'EICMA 2024 a Milano

28 Ottobre 2024_ L'EICMA 2024, uno degli eventi più importanti al mondo per i veicoli a due ruote, si svolgerà a Milano, Italia, e vedrà la...

28 Ottobre 2024_ L'EICMA 2024, uno degli eventi più importanti al mondo per i veicoli a due ruote, si svolgerà a Milano, Italia, e vedrà la partecipazione di tre importanti produttori indiani. Hero MotoCorp, Royal Enfield e Ultraviolette presenteranno i loro ultimi modelli, contribuendo a rafforzare la presenza indiana nel settore motociclistico globale. Questo evento rappresenta un'opportunità significativa per le aziende indiane di mostrare le loro innovazioni e di interagire con un pubblico internazionale. La notizia è stata riportata da jagran.com. L'EICMA è un'importante piattaforma per il networking e la promozione delle tecnologie nel settore delle moto, attirando visitatori e professionisti da tutto il mondo.