India: Tre terroristi uccisi in uno scontro a fuoco a Jammu e Kashmir

27 Giugno 2024_ Tre terroristi sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza in una zona forestale del distretto di Doda, Jammu e Kashmir, ieri. Lo scontro è iniziato nel villaggio di Bajad, nell'area di Gandoh, intorno alle 9:50, durante un'operazione di cordone e ricerca intensificata dalla polizia insieme all'esercito e alla CRPF (Central Reserve Police Force) a seguito di due attacchi terroristici avvenuti l'11 e il 12 di questo mese. La polizia, assistita dalle forze di sicurezza, aveva lanciato un'operazione nel villaggio di Sinoo panchayat. L'operazione ha portato alla neutralizzazione dei terroristi, migliorando la sicurezza nella regione. Lo riporta The Free Press Journal. L'operazione è stata una risposta diretta agli attacchi precedenti, mirata a prevenire ulteriori minacce nella zona montuosa.