India: Trenitalia e Rail Europe potenziano l'accesso ai treni ad alta velocità in India e Sud America

6 Novembre 2024_ Trenitalia, l'operatore ferroviario statale italiano, e Rail Europe hanno rinnovato la loro partnership per migliorare l'accessibilità ai treni ad alta velocità, in particolare i celebri Frecciarossa. Questa collaborazione mira a estendere i servizi ferroviari premium a mercati in rapida crescita come l'India e il Sud America, dove si prevede un aumento della domanda di viaggi sostenibili e di lusso. Con l'India che mostra un crescente interesse per opzioni di viaggio premium, questa iniziativa promette di rendere i servizi ferroviari italiani più accessibili a chi desidera esplorare Roma e le iconiche destinazioni italiane. La notizia è riportata da travelandtourworld.com. La partnership rappresenta un passo significativo verso la promozione del turismo italiano, invitando viaggiatori globali a scoprire la bellezza e il patrimonio dell'Italia.