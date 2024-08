India: TV Somanathan nominato nuovo Segretario del Gabinetto

10 Agosto 2024_ TV Somanathan è stato nominato nuovo Segretario del Gabinetto indiano e assumerà le sue funzioni il 30 agosto 2024, dopo la conclusione del mandato di Rajiv Gauba. Gauba, che ha ricoperto il ruolo dal 2019, è il Segretario del Gabinetto con il mandato più lungo nella storia del Paese, avendo ricevuto un'estensione di un anno lo scorso anno. Somanathan, attualmente Segretario delle Finanze e Segretario della Spesa, è un ufficiale IAS del Tamil Nadu e avrà un mandato di due anni come Segretario del Gabinetto. La nomina è stata approvata dal Comitato per le Nomine del Gabinetto, che ha anche designato Somanathan come Ufficiale in Servizio Speciale fino all'inizio del suo nuovo incarico. La fonte di questa notizia è The Hindu Business Line. Il Segretario del Gabinetto è una figura chiave nel governo indiano, responsabile della supervisione delle operazioni del Gabinetto e della coordinazione tra i vari ministeri.