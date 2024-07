India: TVS Mobility acquisisce fornitore italiano di componenti per veicoli

1 Luglio 2024_ La filiale di TVS Mobility, SI Air Springs, ha acquisito il fornitore italiano di componenti per veicoli Roberto Nuti Group. L'accordo...

1 Luglio 2024_ La filiale di TVS Mobility, SI Air Springs, ha acquisito il fornitore italiano di componenti per veicoli Roberto Nuti Group. L'accordo prevede l'acquisto del 100% del gruppo italiano e investimenti per il rilancio completo dell'azienda. Durante il periodo di integrazione, entrambe le società continueranno a operare normalmente. Il direttore di SI Air Springs, P. Srinivasvardhan, ha dichiarato che l'acquisizione è un passo cruciale nella strategia di espansione globale dell'azienda. Lo riporta ibc24.in. Luca Rendiggieri, direttore generale del gruppo Nuti, ha espresso entusiasmo per le opportunità di crescita internazionale derivanti dall'accordo.