India: Uccisi 28 maoisti in un incontro con le forze di sicurezza nel distretto di Narayanpur

05 Ottobre 2024_ Ventotto maoisti sono stati uccisi in uno scontro con le forze di sicurezza nel distretto di Narayanpur, segnando il secondo colpo più duro inflitto ai ribelli quest'anno. Questo porta a 186 il numero totale di insorti uccisi nel 2024 nella regione di Bastar, un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Lo scontro, avvenuto nella foresta di Abhujmaad, ha visto coinvolti una squadra congiunta del District Reserve Guard (DRG) e della Special Task Force (STF) in un'operazione anti-Naxal. La situazione è ancora in evoluzione e il bilancio potrebbe aumentare. La notizia è riportata da The Asian Age. La lotta contro l'estremismo di sinistra in India è un tema cruciale, con il governo che intensifica le operazioni per contrastare i gruppi maoisti attivi in diverse regioni.