India: Ucciso il leader del NCP Baba Siddiqui a Mumbai, due arrestati

13 Ottobre 2024_ Baba Siddiqui, leader del Nationalist Congress Party (NCP) e ex ministro del Maharashtra, è stato ucciso a colpi di pistola a Mumbai, nel quartiere di Bandra, da tre uomini. Due dei presunti assalitori sono stati arrestati dalle autorità, mentre Siddiqui, 66 anni, è deceduto dopo essere stato ricoverato all'ospedale Lilavati. L'episodio ha sollevato preoccupazioni tra l'opposizione riguardo alla sicurezza pubblica nello stato, in vista delle elezioni assembleari previste per il mese prossimo. La notizia è stata riportata da The Hindu. Baba Siddiqui era un ex membro del Congresso e la sua morte ha suscitato un'ondata di indignazione e richieste di maggiore sicurezza in un periodo elettorale critico.