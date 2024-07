India: Ucciso in un incontro con la polizia uno degli accusati dell'omicidio del leader BSP

14 Luglio 2024_ Thiruvengadam, uno degli accusati nell'omicidio del leader del Bahujan Samaj Party (BSP) K Armstrong, è stato ucciso in un incontro con la polizia a Chennai. L'incidente è avvenuto quando Thiruvengadam ha attaccato un ufficiale di polizia mentre tentava di fuggire durante un'operazione per recuperare le armi usate nell'omicidio. L'incontro si è verificato nell'area di Madhavaram, e Thiruvengadam è stato dichiarato morto all'arrivo in ospedale. Armstrong, un noto leader dalit, è stato assassinato il 5 luglio vicino alla sua residenza a Perambur, Chennai. The Hindu riporta che Armstrong era molto popolare tra i giovani della comunità dalit per il suo sostegno alle loro aspirazioni educative e lavorative. Armstrong ha ricoperto il ruolo di capo dell'unità statale del BSP per 17 anni.