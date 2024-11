India: Un giocatore italiano si registra per il Mega Auction dell'IPL

06 Novembre 2024_ Un giocatore italiano, Thomas Dreka, ha registrato il suo nome per il Mega Auction dell'IPL, che si terrà il 24 e 25 novembre a...

06 Novembre 2024_ Un giocatore italiano, Thomas Dreka, ha registrato il suo nome per il Mega Auction dell'IPL, che si terrà il 24 e 25 novembre a Jeddah, Arabia Saudita. Questo segna un momento storico, poiché è la prima volta che un atleta dall'Italia partecipa a questo evento di cricket di fama mondiale. Dreka, un veloce bowler, ha già giocato quattro partite internazionali T20 per l'Italia e ha partecipato alla Global T20 Canada League. La notizia è stata riportata da hindi.news18.com, evidenziando l'interesse crescente per l'IPL anche tra i giocatori europei. L'IPL continua a espandere la sua portata globale, attirando talenti da tutto il mondo.