India: Una coppia italiana celebra il matrimonio a Khajuraho con tradizioni locali

27 Ottobre 2024_ Una coppia di innamorati italiani, Vincenzo Paternò e Nadia Fava, ha celebrato il loro matrimonio secondo le tradizioni indiane nei famosi templi di Khajuraho, in Madhya Pradesh. I due, profondamente colpiti dalla cultura indiana, hanno scelto di unirsi in matrimonio in questo luogo iconico, noto per le sue sculture artistiche e la sua ricca storia. La cerimonia ha visto la partecipazione attiva della comunità locale, che ha festeggiato con danze e canti, rendendo l'evento ancora più memorabile. La notizia è stata riportata da indianperspective.in. Khajuraho è una meta ambita per molti turisti stranieri, attratti dalla sua bellezza e dalle tradizioni culturali indiane.