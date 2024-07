India: Velocifero annuncia il lancio di scooter elettrici e un nuovo impianto in Maharashtra

9 Luglio 2024_ Il marchio italiano di veicoli elettrici Velocifero (VLF) ha annunciato il suo ingresso nel mercato indiano con il lancio di un nuovo scooter elettrico. L'azienda ha rivelato che costruirà un impianto di produzione a Kolhapur, Maharashtra, in collaborazione con KAW Veloce Motors Pvt. Ltd. Il primo prodotto, denominato Tennis, sarà disponibile durante la stagione festiva del 2024. Velocifero prevede di stabilire una rete di concessionari in tutta l'India, con l'obiettivo di avere 15 concessionarie operative entro la fine del 2024 e 50 entro la fine dell'anno fiscale. Lo riporta yashbharat.com. L'iniziativa include anche un'importante campagna di marketing con road show e partecipazioni a fiere automobilistiche per consolidare la presenza del marchio in India.