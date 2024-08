India: Visita del Dy NSA Pavan Kapoor a Kyiv anticipa il viaggio di Modi in Ucraina

11 Agosto 2024_ Il vice consigliere per la sicurezza nazionale indiano, Pavan Kapoor, ha visitato Kyiv, in Ucraina, circa due settimane prima della...

11 Agosto 2024_ Il vice consigliere per la sicurezza nazionale indiano, Pavan Kapoor, ha visitato Kyiv, in Ucraina, circa due settimane prima della prevista visita del Primo Ministro Narendra Modi per un incontro con il presidente Volodymyr Zelenskyy. Durante la visita, Kapoor ha discusso questioni di sicurezza e cooperazione bilaterale, evidenziando l'importanza delle relazioni tra India e Ucraina. Nel frattempo, il presidente del BJP del Bengala Occidentale, Sukanta Majumdar, ha criticato la governatrice Mamata Banerjee per la sua gestione della sicurezza delle donne negli ospedali. La notizia è stata riportata da सन्मार्ग. La visita di Modi è attesa con interesse, poiché segna un passo significativo nelle relazioni diplomatiche tra India e Ucraina, in un contesto geopolitico complesso.