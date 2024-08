Indonesia: Adaro Energy e Bukit Asam puntano a incrementare la produzione di carbone

13 Agosto 2024_ PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) e PT Bukit Asam Tbk (PTBA) stanno lavorando per aumentare la loro produzione di carbone nonostante le sfide del mercato globale. Entrambe le aziende sono ottimiste riguardo a un possibile recupero dei prezzi del carbone nella seconda metà del 2024, nonostante le fluttuazioni attuali nei mercati internazionali. Questa strategia mira a garantire una posizione competitiva nel settore minerario, cruciale per l'economia indonesiana. Le due società sono tra i principali produttori di carbone in Indonesia, un paese noto per le sue vaste risorse minerarie. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Le aziende continuano a monitorare le dinamiche di mercato per adattare le loro strategie e massimizzare i profitti.