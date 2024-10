Indonesia: Adaro Energy potenzia il suo impegno nelle energie rinnovabili

03 Ottobre 2024_ PT Adaro Energy Indonesia (ADRO) ha annunciato un rafforzamento della sua attività nel settore delle energie rinnovabili. L'azienda, già nota per le sue operazioni nel settore minerario, sta diversificando il suo portafoglio investendo in progetti sostenibili. Questa mossa è parte della strategia di Adaro per contribuire alla transizione energetica e ridurre l'impatto ambientale delle sue operazioni. L'iniziativa mira a posizionare Adaro come un attore chiave nel mercato delle energie rinnovabili in Indonesia. La notizia è stata riportata da Investor Daily. Adaro Energy è una delle principali aziende minerarie in Indonesia, attiva principalmente nell'estrazione di carbone, ma sta ora cercando di espandere la sua presenza nel settore delle energie pulite.