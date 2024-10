Indonesia: Ahmad Muzani eletto nuovo Presidente del MPR RI per il periodo 2024-2029

04 Ottobre 2024_ Ahmad Muzani è stato recentemente eletto come nuovo Presidente del MPR RI, il massimo organo legislativo indonesiano, per il periodo...

04 Ottobre 2024_ Ahmad Muzani è stato recentemente eletto come nuovo Presidente del MPR RI, il massimo organo legislativo indonesiano, per il periodo 2024-2029. Muzani, esponente del Partito Gerindra, ha un passato politico significativo e ha già ricoperto ruoli di leadership all'interno del governo. Nel suo discorso di insediamento, ha sottolineato l'importanza di uno stile di vita semplice e ha riconosciuto le sfide complesse che i rappresentanti del popolo dovranno affrontare. La notizia è riportata da Investor Daily. Muzani, nato a Tegal, è noto per il suo impegno politico e sociale, avendo anche una carriera nel mondo dei media e dell'imprenditoria.