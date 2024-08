Indonesia: Airlangga Hartarto si dimette da presidente del Partito Golkar senza interferenze presidenziali

13 Agosto 2024_ Airlangga Hartarto ha annunciato la sua rinuncia alla carica di presidente del Partito Golkar, una delle principali forze politiche in Indonesia. Ari Dwipayana, coordinatore dello staff speciale del presidente, ha chiarito che questa decisione è esclusivamente interna al partito e non è influenzata dal governo. Hartarto, che ha ricoperto il ruolo di presidente dal 2017, ha guidato il partito in diverse elezioni nazionali. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia, sottolineando l'importanza della gestione autonoma dei partiti politici in un contesto democratico. Il Partito Golkar, fondato nel 1964, è uno dei partiti più storici e influenti in Indonesia, spesso associato a posizioni moderate e centristi.