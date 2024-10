Indonesia: Al Gusto porta il sapore della Toscana a Gading Serpong

29 Ottobre 2024_ Il ristorante Al Gusto Italian Dining and Bar, situato presso il JHL Solitaire di Gading Serpong, ha recentemente presentato una cena a base di vini toscani, curata dallo chef italiano Matteo Meacci. Questo evento, parte di una strategia per attrarre nuovi clienti, ha visto un'ottima risposta da parte del pubblico, simile a quella riscontrata durante l'evento di San Valentino 2024. La serata ha incluso piatti tipici italiani abbinati a vini di prestigiosi marchi toscani come Ruffino e Poggio Argentiera, scelti personalmente dallo chef per esaltare la qualità culinaria del ristorante. La notizia è riportata da fortuneidn.com. Al Gusto si distingue per la sua offerta gastronomica unica, che include anche la preparazione dei piatti in diretta, un'esperienza rara per i ristoranti italiani nella regione.