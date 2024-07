Indonesia: Al via l'Operazione Patuh Jaya 2024 per la sicurezza stradale

15 Luglio 2024_ Il capo della polizia Karyoto ha ordinato l'avvio dell'Operazione Patuh Jaya 2024, sottolineando la necessità di un'azione professionale e senza negoziazioni. L'operazione, che si svolgerà dal 15 al 28 luglio, coinvolgerà 2.938 agenti e mira a ridurre le infrazioni e gli incidenti stradali. Karyoto ha esortato gli agenti a essere umani e preventivi, utilizzando strumenti come l'e-TLE statico e mobile per l'applicazione delle leggi sul traffico. L'operazione si concentrerà su 14 tipi di infrazioni, tra cui guida in stato di ebbrezza e uso del cellulare durante la guida. Lo riporta metrotvnews.com. L'iniziativa coinvolge anche TNI (Forze Armate Indonesiane), amministrazioni locali e altri stakeholder.