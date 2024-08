Indonesia: Alfharezzi Buffon, il giovane calciatore ispirato dalla vittoria italiana al Mondiale 2006

02 Agosto 2024_ Alfharezzi Buffon, giocatore della nazionale indonesiana U-19, ha rivelato che il suo nome è stato ispirato dalla vittoria dell'Italia al Campionato del Mondo 2006. Il giovane calciatore, che ha contribuito alla vittoria della sua squadra contro la Malaysia nella semifinale del Piala AFF U-19 2024, ha segnato il gol decisivo nonostante un infortunio. Buffon, 19 anni, ha ricevuto sette punti di sutura ma ha continuato a giocare, dimostrando grande determinazione. La sua storia ha attirato l'attenzione per il legame con il famoso portiere italiano Gianluigi Buffon, da cui ha preso il nome, come riportato da inews.id. Questo episodio sottolinea l'influenza della cultura calcistica italiana anche in Indonesia, dove il calcio è uno sport molto amato.