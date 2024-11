Indonesia: Amici Bali, un angolo d'Italia a Bali sotto la guida di Enrico Bartolini

10 Novembre 2024_ Amici Bali, un ristorante situato a Petitenget, Badung, offre un'autentica esperienza culinaria italiana, evocando l'atmosfera della campagna italiana. Sotto la direzione del celebre chef Enrico Bartolini, detentore di tredici stelle Michelin, il ristorante propone piatti ricchi di tradizione e sapore. Il design del locale, caratterizzato da un ambiente accogliente e una cucina a vista, invita i visitatori a immergersi in un'esperienza gastronomica unica. Il menu include specialità come l'Uovo 62 Tartufo, un piatto che combina ingredienti freschi e locali con la tradizione culinaria italiana. La notizia è riportata da baliwara.com. Amici Bali si propone come un punto di riferimento per gli amanti della cucina italiana in Indonesia, unendo cultura e gastronomia in un contesto esotico.