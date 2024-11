Indonesia: Amici, il ristorante italiano che porta il sapore dell'Italia a Bali

06 Novembre 2024_ Amici, un ristorante situato nel cuore di Seminyak, Bali, offre un'autentica esperienza culinaria italiana, combinando ingredienti freschi locali con ricette tradizionali. Sotto la direzione del celebre chef stellato Michelin Enrico Bartolini e del capo cuoco Alessandro D’amico, il menu presenta piatti iconici provenienti da diverse regioni italiane, come la Sicilia e il Piemonte. Il ristorante, caratterizzato da un design accogliente e un'atmosfera familiare, è un luogo ideale per gustare specialità come la Parmigiana e i Ravioli al Tovagliolo, mentre si gode di eventi speciali come il Four Hands Dinner. La notizia è riportata da bisnisbali.com e sottolinea l'impatto della cultura gastronomica italiana anche in Indonesia, contribuendo a un'esperienza culinaria unica per i visitatori di Bali.