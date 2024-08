Indonesia: Anies Baswedan riapre le porte alla candidatura per il Pilkada di Jakarta 2024

20 Agosto 2024_ La possibilità per Anies Baswedan, ex governatore di Jakarta, di candidarsi alle elezioni locali del 2024 è tornata in gioco dopo la...

20 Agosto 2024_ La possibilità per Anies Baswedan, ex governatore di Jakarta, di candidarsi alle elezioni locali del 2024 è tornata in gioco dopo la decisione della Corte Costituzionale indonesiana riguardo ai requisiti di candidatura. La Corte ha stabilito che i partiti politici possono presentare candidati senza dover possedere seggi nel consiglio locale, abbassando così la soglia di accesso. Questo cambiamento arriva in un momento in cui il supporto di Baswedan sembrava diminuire, con tre partiti che lo avevano sostenuto che si sono uniti alla Coalizione Indonesia Maju. La decisione della Corte potrebbe riaccendere le sue possibilità di candidatura, come riportato da Investor Daily Indonesia. La Corte ha anche modificato i requisiti di voto per la presentazione dei candidati, permettendo una maggiore partecipazione politica e opportunità per i partiti non rappresentati nel parlamento.