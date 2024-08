Indonesia: Annuncio della coppia presidenziale RK-Suswono il 19 agosto

15 Agosto 2024_ Il presidente del Partito Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, ha annunciato che la coppia di candidati per le elezioni presidenziali, RK-Suswono, sarà rivelata il 19 agosto 2024. L'annuncio avverrà durante un grande evento che si terrà a Jakarta, la capitale dell'Indonesia. Questo evento rappresenta un momento cruciale per il partito e per la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni. La rivelazione dei candidati è attesa con grande interesse da parte del pubblico e dei media. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Jakarta, sede del governo indonesiano, è un importante centro politico ed economico del paese.