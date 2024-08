Indonesia: Apertura del primo negozio Armani Exchange a Jakarta

25 Agosto 2024_ Armani Exchange, il noto marchio di moda italiano, ha inaugurato il suo primo negozio in Indonesia presso il Grand Indonesia Mall di...

25 Agosto 2024_ Armani Exchange, il noto marchio di moda italiano, ha inaugurato il suo primo negozio in Indonesia presso il Grand Indonesia Mall di Jakarta. Questo nuovo punto vendita offre una selezione di abbigliamento e accessori trendy e casual, pensati per un pubblico giovane e alla moda. L'apertura del negozio segna un importante passo per il brand nel mercato indonesiano, portando con sé le ultime tendenze della moda italiana. La notizia è stata riportata da jpnn.com. L'inaugurazione ha attirato l'attenzione dei fashionisti locali, desiderosi di scoprire le novità del marchio italiano che unisce stile e accessibilità.