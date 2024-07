Indonesia: Approvato finanziamento di Rp44 trilioni per 16 aziende statali

12 Luglio 2024_ Il Ministro delle Imprese di Stato (BUMN) Erick Thohir ha discusso con la Commissione VI del DPR RI il finanziamento statale (PMN) per il 2025 destinato a 16 aziende statali. Il totale del PMN richiesto per il 2025 ammonta a Rp44 trilioni. Thohir ha sottolineato che negli ultimi cinque anni il finanziamento è stato principalmente coperto dai dividendi piuttosto che dai debiti statali. La maggior parte del PMN (89%) sarà utilizzata per progetti governativi come l'elettrificazione rurale e la costruzione di infrastrutture. Lo riporta Investor Daily. Le aziende beneficiarie includono PT Hutama Karya, PT PLN, e PT Kereta Api Indonesia, tra le altre.