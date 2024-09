Indonesia: Approvato il ritorno del sistema Sirekap per le elezioni locali del 2024

26 Settembre 2024_ La Commissione II del DPR indonesiano ha approvato l'uso del Sistema Informativo di Riepilogo Elettorale (Sirekap) per le elezioni locali del 2024, con l'impegno di apportare miglioramenti e test pubblici. Il presidente della Commissione, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, ha sottolineato l'importanza di risolvere i problemi riscontrati nelle elezioni precedenti. Doli ha richiesto alla Commissione Elettorale di costruire il sistema e di effettuare una campagna di sensibilizzazione tra i cittadini. Il Sirekap, che sarà utilizzato per visualizzare i risultati elettorali, è stato migliorato per garantire una maggiore accuratezza e funzionalità, come riportato da detik.com. Le elezioni locali in Indonesia sono un'importante occasione per i cittadini di scegliere i propri leader a livello regionale, e l'uso della tecnologia mira a semplificare il processo elettorale.