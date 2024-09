Indonesia: Architetto indonesiano finalista a competizione internazionale a Milano

17 Settembre 2024_ Muhammad Irsyad, un laureato in architettura dell'Università Halu Oleo di Kendari, è stato selezionato come finalista nella...

17 Settembre 2024_ Muhammad Irsyad, un laureato in architettura dell'Università Halu Oleo di Kendari, è stato selezionato come finalista nella prestigiosa Terraviva Competitions tenutasi a Milano, Italia. Il suo progetto, Benaue Lodge_ NG KALIKASAN, è un'innovativa struttura per backpacker progettata con un approccio ecologico, che ha superato centinaia di design provenienti da tutto il mondo. Irsyad ha collaborato con architetti di diversi paesi, tra cui Regno Unito e Spagna, per sviluppare soluzioni che uniscono turismo e agricoltura sostenibile. La notizia è stata riportata da telisik.id, evidenziando il talento degli architetti indonesiani sulla scena globale. Questo riconoscimento rappresenta un'importante opportunità per promuovere la creatività e l'innovazione architettonica dell'Indonesia a livello internazionale.