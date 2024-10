Indonesia: Armani Beauty debutta con il suo primo store a Jakarta

05 Ottobre 2024_ Armani Beauty, il prestigioso marchio di bellezza italiano, ha ufficialmente aperto il suo primo negozio in Indonesia presso SOGO Plaza Senayan a Jakarta. La collezione include prodotti iconici come il Luminous Silk Foundation e il Lip Maestro, offrendo ai consumatori indonesiani l'opportunità di sperimentare l'eleganza e l'innovazione del brand. Maria Adina, General Manager di L'Oréal Luxe Indonesia, ha sottolineato l'importanza di questa apertura per permettere ai clienti di scoprire la qualità artigianale dei prodotti Armani. La notizia è stata riportata da stylo.grid.id, evidenziando l'interesse crescente per i marchi di lusso italiani in Indonesia. L'inaugurazione del negozio offre anche servizi di trucco personalizzati, arricchendo l'esperienza di acquisto per i clienti indonesiani.