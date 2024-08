Indonesia: Armani Exchange apre il suo primo negozio a Jakarta

11 Agosto 2024_ Il brand italiano Armani Exchange ha inaugurato il suo primo negozio in Indonesia, situato all'interno del Grand Indonesia Mall di Jakarta. Questo nuovo punto vendita offre una selezione di abbigliamento e accessori trendy, pensati per un pubblico giovane e alla moda. Il design del negozio, concepito da Giorgio Armani e dal suo team, si ispira agli spazi di Milano e delle principali città europee, con un'architettura fluida e materiali minimalisti. La boutique è dotata di tecnologie moderne per ridurre gli sprechi, riflettendo l'impegno del marchio verso la sostenibilità. La notizia è stata riportata da cobisnis.com. L'apertura di questo negozio segna un importante passo per il marchio italiano nel mercato indonesiano, contribuendo a diffondere lo stile e l'eleganza italiani.