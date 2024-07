Indonesia: Armani Exchange apre il suo primo store a Jakarta

28 Luglio 2024_ Il brand di moda italiano Armani Exchange ha inaugurato il suo primo negozio in Indonesia, situato nel Mall Grand Indonesia di Jakarta. Questa apertura segna un'importante espansione del marchio, offrendo ai giovani indonesiani l'accesso a collezioni di abbigliamento e accessori trendy a prezzi competitivi. Il negozio presenta una selezione di capi casual e stilosi, in linea con le ultime tendenze della moda. L'evento di apertura ha attirato l'attenzione dei media locali e dei fashionisti, come riportato da sindonews.com. L'ingresso di Armani Exchange nel mercato indonesiano rappresenta un passo significativo per il brand, che mira a conquistare una clientela giovane e dinamica in Asia.