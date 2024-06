Indonesia: Artisti indonesiani portano la cultura Banyumasan in Italia

27 Giugno 2024_ Cipto Subroto, Vice Direttore del RSGMP Unsoed e artista del Sanggar Seni Sekar Shanty, rappresenta l'Indonesia nel tour italiano 'Calung-Lengger Banyumasan: The 1st Italian Tour'. L'evento, nato dalla collaborazione tra l'Università 'La Sapienza' di Roma e la Fondazione Giorgio Cini di Venezia, mira a promuovere l'arte Banyumasan in Italia. Cipto, insieme ad altri nove artisti, si esibirà a Venezia, Roma e Napoli, con workshop e spettacoli che celebrano la musica e la danza tradizionale giavanese. L'iniziativa è supportata dal Ministero dell'Educazione e della Cultura indonesiano e ha ricevuto un feedback positivo da circa 400 spettatori. Lo riporta serayunews.com. L'evento ha anche incluso una promozione culturale su Radio RAI e ha portato alla firma di un MoU per future esibizioni in Italia.