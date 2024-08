Indonesia: Atleti premiati con bonus in denaro alle Olimpiadi di Parigi 2024

03 Agosto 2024_ Gli atleti che partecipano alle Olimpiadi di Parigi 2024 stanno ricevendo premi in denaro oltre alle medaglie. Sebbene il Comitato Olimpico Internazionale non preveda premi monetari ufficiali, diversi paesi, tra cui l'Indonesia, offrono incentivi ai propri atleti. Le somme variano notevolmente, con Hong Kong e Singapore che offrono i bonus più alti. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia, evidenziando come anche altri paesi come Israele e Malaysia stiano seguendo questa pratica per incentivare i propri sportivi.