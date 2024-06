Indonesia: Attacco ransomware paralizza servizi di immigrazione

26 Giugno 2024_ Un attacco ransomware ha colpito il sistema PDNS 2 in Indonesia, paralizzando i servizi di immigrazione in tutti gli aeroporti del Paese. L'incidente, iniziato il 20 giugno, ha causato lunghe code e disagi per i viaggiatori, specialmente nei punti di controllo passaporti. Le autorità hanno risposto rapidamente, aumentando il personale per gestire manualmente le verifiche e trasferendo il centro dati per ripristinare i servizi digitali. Il ransomware, identificato come Lockbit 3.0, ha richiesto un riscatto di 8 milioni di dollari per decriptare i dati. Lo riporta metrotvnews.com. L'episodio ha evidenziato le carenze nella pianificazione e gestione della sicurezza informatica del Paese, sollevando critiche sulla preparazione del governo contro tali minacce.