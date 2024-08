Indonesia: Aumento continuo delle importazioni di materie prime farmaceutiche

07 Agosto 2024_ Le importazioni di materie prime farmaceutiche in Indonesia continuano a crescere, nonostante gli sforzi per aumentare la produzione...

07 Agosto 2024_ Le importazioni di materie prime farmaceutiche in Indonesia continuano a crescere, nonostante gli sforzi per aumentare la produzione interna. Nel 2019, le importazioni hanno raggiunto 294,6 milioni di dollari, salendo a 312,4 milioni nel 2020 e a 319,6 milioni nel 2021. Nel 2022, il valore delle importazioni ha ulteriormente superato i 356 milioni di dollari, evidenziando una tendenza inarrestabile. Questi dati suggeriscono una dipendenza significativa del settore farmaceutico indonesiano dalle forniture estere. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. L'Indonesia, un paese del sud-est asiatico, sta cercando di migliorare la propria autosufficienza nel settore farmaceutico per ridurre la vulnerabilità alle fluttuazioni del mercato globale.